Remmy Valenzuela Llama Pasada De Moda A Paty Chapoy

Por Diego Ramos



Despues de el estreno de La Academia este pasado domingo, muchos fueron los que tuvieron opiniones de los nuevos jueces, entre ellos la periodista Paty Chapoy.



Fue en uno de sus programas que la periodista aseguro no conocer al 'Nino del sombrero,' refiriendose a Remmy Valenzuela. Tambien aseguro que Remmy estaba de sobra en el panel de criticos y que a ella no le gusto.



Y fue el mismo Remmy que le constesto a Paty Chapoy en una conferencia de prensa en la que aseguro que la periodista estaba ya pasada de moda.



'No se cuantos discos de oro tenga Paty Chapoy o cuantos discos de platino, yo tengo dos billones de reproducciones en Youtube mas Spotify, mas las de iTunes, ella no se que haga, no soy Pedro Infante a lo mejor para gustarle creo que esta un poquito pasada de moda...'





De una manera muy respetuosa el cantante continuo explicando que los tiempos han cambiado y su musica es para las nuevas generaciones.'...Son epocas, no estamos en la epoca dorada, estamos en la epoca millenial y nosotros hemos venido a cambiar cosas y hay gente que le va a gustar y hay gente que no pero lo hacemos con el corazon y si estamos ahi es por algo...' comento.tambien aseguro que esta no es la primera vez que se ha topado con criticas durante su carrera pues siempre ha estado en contra corriente.aun no se pronuncia sobre las declaraciones de Remmy.