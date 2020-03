Rendiran Homenaje A Jose Jose En El Vive Latino

Por Diego Ramos



Todo parece que indicar que el recuerdo de Jose Jose estara por todo lo alto en la proxima edicion de el Vive Latino.



El festival, de los mas grandes en Mexico, se llevara acabo el proximo 14 y 15 de Marzo en la ciudad de Mexico. Segun reportes, lo que inicio como iniciativa de uno de los integrantes de Cafe Tacvba, sera todo un hecho y contara con la presentacion de Ximena Sariñana, Ely Guerra, y Mon Laferte.



'Cuando Vive Latino me hizo esta invitación, lo primero que pensamos fue que para hacerle un tributo a José José teníamos que buscar intérpretes que pudieran traducir todo lo que 'El Príncipe' nos dejó con su música, su energía y todo el corazón que ponía en sus grabaciones...' comento a traves de un comunicado Meme del Real, integrante de Cafe Tacvba.





-- ¡Honor a quien honor merece! #VL20 tendrá en sus escenarios un sentido homenaje al Príncipe de la Canción. -- Dirigido por @memetronic y con voces que son parte de la historia de Vive Latino, hará de la noche del 14 de marzo algo inolvidable. #ElPríncipeVive --️-- http://bit.ly/2HZ2YkT