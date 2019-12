RICK AND MORTY LLEGA A NETFLIX CON SU CUARTA TEMPORADA

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Netflix estreno hoy domingo la cuarta temporada de la caricatura Rick and Morty.

Despues de que los fans comenzaron a ver la cuarta temporada de Rick and Morty se dieron cuenta que hay mucha censura dentro la caricatura ya que cada vez que se dice una mala palabra esta censura.

Two guys leave theeeuuuhhhhhhe ship, one goes spinning away. New #RickandMorty tonight at 11:30p on @adultswim.