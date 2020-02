“ROMPE RODILLAS” EL NUEVO SINGLE DE GUAYNAA

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Despues de semanas de venir promoviendo el estreno de su nuevo single “Rompe Rodillas” finalmente el “Guaynabichi” estreno hoy viernes con mucho éxito su nueva canción. “Rompe Rodillas” viene con la producción de Play N Skills y Scott Summers.

Saludos corillo! Rompe Rodillas arriba por every single platform --(Click Bio Link para el video) #romperodillas #elguaynabichy @universalmusica @jak.musica @republicrecords