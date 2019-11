RYAN GARCIA DERROTA A ROMERO DUNO EN EL PRIMER ROUND POR LA VIA DEL KO

Related: Sigue a Lawrence Barajas

El boxeador de 21 años derroto a el filipino Romero Duno en el primer round.

Ryan de 21 años le conecto un golpe en la cien a Duno que lo mando directo a la lona y no pudo continuar.

Video of HIGHLIGHTS | Ryan Garcia KO's Romero Duno

Ryan tiene un récord de 19 peleas profesionales y cero derrotas.

19-0 ---- Thank you to all my supporters! Thank you to my mom, who helps me so much, thank you God, And thank you to my whole team @caneloteam @procoachhenry This moment was such a big one and a dream come true, I’m just a kid from Victorville who trained in the garage, thank you for coming on this journey with me. Thank you #champion #wbc