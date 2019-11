SALIO EL TRAILER FINAL DE JUMANJI THE NEXT LEVEL

Related: Sigue a Lawrence Barajas

A pocas semanas de que se estrene la película de Jumanji: The Next Level interpretada por Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillian, Kevin Hart y Nick Jonas. Se estreno el tráiler final de esta esperada película.

CHRISTMAS comes early! Two new characters in JUMANJI: THE NEXT LEVEL. One pictured -- and one’s a surprise. Or maybe there’s three -- I got dibs -- #JumanjiTheNextLevel DECEMBER 13TH -- @sevenbucksprod