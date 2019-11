SALIO EL TRAILER FINAL DE LA PELICULA “THE IRISHMAN”

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Una de las películas mas esperadas del año es la película de The Irishman, la más reciente película del director Martin Scorsese.

Ya solo faltan unos cuantos días para que se estrene The Irishman en estados unidos a través de Netflix y en los cines. En esta película actúan tres de los más grandes actores de Hollywood, Robert de Niro, Al Pacino y Joe Pesci.

