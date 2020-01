Samo Revela Porque Dejo Al Grupo Camila

Por Diego Ramos



Hace unos dias el cantante Samo ofrecio una una entrevista a el programa Ventaneando donde revelo detalles del porque de su salida de el grupo Mexicano Camila.



Fue en el año 2013 cuando el cantante decidio dejar a la banda para posteriormente lanzarze como solista.



'...Yo creo que era mucha presion, osea poco descanso y mucho trabajo que al final es una bendicion el trabajo no me quejo, pero cuando me preguntan cual era la razon, esa era la razon, era mucho trabajo, pocas horas de sueño y yo creo que guardar muchas cosas y quedarme callado y quedarme callado y aguantar y quedarme callado y sonreir...' comento el cantante a Ventaneando.



Aunque no hablo de las cosas que callaba si comento que eso mismo estaba afectando su salud. '...Estaba viviendo un momento de mucha soledad, de callar muchas cosas y creo que eso de repente se veia reflejado en mi salud,' agrego.





Video of ¡EXCLUSIVA! Samo sufrió ansiedad en la cima del éxito en su carrera con Camila. | Ventaneando

aseguro que en la cuspide de su carrera tubo que recurrir a medicamento para seguir adelante. '...El proyecto, aunque fue una bendicion, y fue algo muy grande y agradezco muchisimo a la vida y a la carrera y a mis compañeros por haber compartido tantos años no, y al publico tambien. Fue un proyecto en el que estaba bajo mucha presion y creo que eso tambien me afectaba...'Posteriormente despues de la salida de, el grupocontinuo con. Como duo han lanzado 2 albums de estudio Elypse en el 2014 y Hacia Adentro en el 2019.Video Cortesia de Ventaneando