SAUL EL CANELO ALVAREZ DERROTO A SERGEY KOVALEV POR NOCAUT

El boxeador mexicano Saul El Canelo Álvarez derroto a el ruso Sergey Kovalev en el round numero 11 por la vía del nocaut. Fue una de las peleas más difíciles de Saul, pero poco a poco fue haciéndole daño a el ruso para mandarlo a la lona en el round número 11.

