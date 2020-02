SE ACABA DE ESTRENAR LA CUARTA TEMPORADA DE BETTER CALL SAUL EN NETFLIX

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Despues de más de 2 años de espera finalmente llego la cuarta temporada de Better Call Saul. Una de las series mas esperadas en los últimos años y de la cual se ha hablado mucho tiempo después de que se estreno en el año 2015.

Better call Saul es una serie que surgió después de la serie de Breaking Bad. Los protagonistas de esta serie son Bob Odenkirk, Jonathan Banks, Rhea Seehorn, Patrick Fabian, Michael Mando, Michael McKean, Giancarlo Esposito.

Bob Odenkirk es el protagonista de esta serie y la razón principal de su éxito. En su papel del abogado Saul Goodman Bob ha interpretado a un abogado que siempre se sale con las suyas gracias a el colmillo y labia que tiene cuando se trata de convencer y resolver un problema.

Si estas buscando por algo nuevo y diferente que ver en Netflix definitivamente te recomendamos esta serie.

We know… Season 4 feels like forever ago. Here's a quick reminder. Season 4 of Better Call Saul is now available on Netflix.