SE BURLAN DE NIÑO DIOS GIGANTE EN MEXICO

Las redes sociales se volvieron locas cuando se dio a conocer el enorme niño dios que tiene una parroquia en el estado de Zacatecas.

Despues de ver al gigante niño Jesús los memes no tardaron mucho y llovieron en redes sociales.

una imagen que provoca una gran devoción (puedes ampliar la imagen). #Repost @efefotos • • • • • • Feligreses católicos acuden este jueves a observar la figura del Niño Dios a la parroquia de la Epifanía del Señor en la comunidad del Zóquite, en el estado de Zacatecas (México). El párroco de la iglesia guadalupana de la Epifanía del Señor instaló una figura del Niño Dios de seis metros y cincuenta y ocho centímetros que ha causado furor en todo el país, por ser, según esa parroquia, la imagen más grande del mundo del bebé Jesucristo. EFE/Edgar Chávez @rokazul83. #EFEfotos #mexico #niñodios #jesuschrist #church