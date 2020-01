Related: Sigue en Instagram

Uno de los mejores boxeadores en la historia del deporte y además invicto hasta el momento anuncio su regreso al ring para este 2020.

Floy Mayweather anuncio su regreso del retiro para este 2020 para las que podrían ser sus siguientes peleas entre Conor Mcgregor y Nurmagovedov, los dos peleadores de la UFC.