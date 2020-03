SI HABRA PELEA ENTRE CHAVEZ JR Y FLOYD MONEY MAYWEATHER

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Había muchos rumores de que el hijo de la Leyenda, Julio Cesar Chávez Jr. tendría una pelea con Floyd Money Mayweather en este 2020 y todo parece que así será de acuerdo con una publicación que hizo Julio Cesar Chávez Jr. en su cuenta de Instagram

Julio se ha vuelto muy activo en las redes sociales, especialmente en Instagram y desde hace unos meses nos viene informando que venia con noticias muy buenas e importantes para todos sus fans.

El día de ayer público una fotografía donde anuncio que en el mes de septiembre el día 19 peleara en Las Vegas Nevada, en contra de Floyd Money Mayweather. La pelea va en las 160 libras y esta seria su pelea de regreso después de la ultima que tuvo con Jacobs donde le rompieron la nariz.

@jcchavezjr VS @floydmayweather