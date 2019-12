'Si Te Subes A Cantar Los *** Te Van a Matar' Dice Jenni Rivera En Entrevista Nunca Antes Publicada

Por Diego Ramos



El pasado 9 de Diciembre se cumplieron 7 años de la tragica muerte de la cantante Jenni Rivera. La cantante murio en el estado de Nuevo Leon junto a 6 otras personas en un accidente de avion.



Precisamente a 7 años de su muerte, el productor Pepe Garza revelo tener una entrevista con la cantante que se grabo unos meses antes de que ella falleciera. Dicha entrevista jamas vio la luz hasta hace unos dias y en ella la cantante confiesa el temor por las varias amenazas que recibia.



El audio de dicha grabacion lo presenta el tambien empresario a traves de su canal de YouTube donde podemos ver a Chiquis Rivera y el hijo menor de Jenni, Johnny, quienes fueron invitados por Garza para escuchar el audio por primera vez.



La entrevista inicia hablando de lo peligroso que se habia tornado para los artistas el ir a Mexico. '...Si es un riesgo que uno esta tomando, pero, y que uno dice bueno porque lo sigues haciendo? Pues en realidad es que una cosa te lleva a otra y te lleva a otra y entonces no dejas de hacerlo.... Pueda decir uno que es por el amor tambien a lo que uno hace, el amor a lo que uno hace, el amor que le tengo a mi publico...' comenta Jenni Rivera.





Video of LA ENTREVISTA JAMAS PUBLICADA EL ADIOS DE JENNI RIVERA (PEPE'S OFFICE)

'...Me dice [Pete> que quieren hablar conmigo de una amenza de de un secuestro, amenza de muerte para mi presentacion..' comenta la cantante donde habla sobre el FBI, quien le alerto sobre una amenaza recibida para una de sus presentaciones en Reynosa, Tamaulipas.En la entrevista, con fecha de un Miercoles 27 Julio, la cantante tambien hablo sobre el no estar tranquila con lo que pasaba pero tambien sobre el profesionalismo que tenia que mostrar ante las fechas que tenia en el pais Azteca.La cantante menciono tambien en la entrevista que no tenia problemas con ningun grupo o cartel. '...Inlcuso no hay problemas con nadie, no hay ningun problema con nadie, con ninguna agrupacion, con ningun cartel, con nadie... pero el ano pasado antes de subir al Arena Monterrey, al escenario al Arena Monterrey, tambien recibi un tweet, decia que si te subes a cantar los zetas te van a matar, y pues que hice, apague mi celular y me subi a cantar, si me senti mal, si si fisicamente te pones tensa, te estresas pero me subi a cantar y me fue muy bien...' revela en la entrevistasobre una de sus presentaciones en Monterrey.La entrevista, queespero nunca publicar y/o volver a escuchar, es presentada en un video de poco mas de 30 minutos donde tambien se pueden ver las reacciones entre lagrimas de'...Creo en un Dios todo poderoso que me como me ha sacado adelante de muchas cosas, que, que me va a sacar de esta tambien, y que yo le sirvo mas a Dios viva, le sirvo mas a Dios viva que muerta, y que quiero a mi publico y que por eso con todo respeto quise dejar esto grabado con usted, con usted que, que aqui empezo Jenni Rivera y si va a terminar aqui va a terminar.' termina la entrevista entre llanto la cantante.Entrevista Completa cortesia de Pepe Garza/Pepe's Office en YouTube.