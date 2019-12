TEKASHI 69 SALDRA DE LA CARCEL A FINALES DEL 2020

Related: Sigue a Lawrence Barajas

El rapero Tekashi 69 fue sentenciado a 2 años de cárcel después de haber colaborado con las autoridades.

Tekashi 69 es uno de los raperos más controversiales y mediáticos de los últimos tres años. Gracias a su personaje de Gangster el rapero obtuvo una fama de chico malo que por sus malas decisiones termino en la cárcel.

Despues de que Tekashi colaborara con las autoridades se le dicto una sentencia de 2 años de prisión de la cual ya solamente le queda un año por cumplir ya que desde su arresto a estado por ya mas de un año en la cárcel.

6ix9ine gets 24 months in prison with 5 years of supervised release. He has already served 13 months, so if I'm understanding this right he has 11 more months. https://t.co/Gsj0BWiZeS