TOM BRADY ES EL QUARTERBACK QUE HA GANADO MAS SUPERBOWLS

Related: Sigue a Lawrence Barajas

El primer Superbowl fue el 15 de enero de 1967 entre los Green Bay Packers y los Chiefs de Kansas City partido que lo ganaron los Packers 35-10. Desde entonces se han batido récords y muchas cosas han pasado en la historia del futbol americano.

Un dato interesante en la historia de los SuperBowls es referente a cuál Quarterback ha ganado mas superbowls en total. Y la respuesta es Tom Brady el quarterback de los New England Patriots. Brady ha ganado un total de 5 anillos y eso lo convierte en el quarterback con más superbowls ganados.

Despues de Tom Brady solo hay dos quarterbacks que tienen 4 anillos. Terry Bradshaw y Joe Montana.

2020, and still here. #LFG