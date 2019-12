TRAVIS SCOTT AND KYLIE JENNER PODRIAN HABER REGRESADO

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Una de las parejas mas poderosas del mundo del entretenimiento era Kylie Jenner y Travis Scott hasta que las dos parejas se separaron a principios de este año.

Siempre se especuló quien había terminado ha quien. Si el rapero de Houston a la miembro del Clan Kardashian o al revés. Cuando nos enteramos de este fue una noticia muy triste.

Kylie Jenner and Travis Scott spotted out today at a casino ---- pic.twitter.com/hHMa9VfDBl