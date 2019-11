YA ES OFICIAL JULIO CESAR CHAVEZ JR VS JACOBS EN DICIEMBRE

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Ahora si ya es oficial, la pelea entre Julio Cesar Chávez Jr. y Daniel Jacobs para el 20 de diciembre.

Daniel Jacobs y Julio Cesar Chávez Jr., se enfrentarán en las 168 libras y esto marca el regreso de Julio Cesar Chávez Jr. en una pelea estelar. La ultima pelea de Julio fue el 10 de agosto en contra del colombiano Evert Bravo, al cual derroto en el primer round.

La pelea se llevará a cabo en Phenix Arizona. Julio tiene 33 años y mantiene un récord de 51 victorias 3 derrotas y un empate. Daniel Jacobs tiene 32 años y cuenta con un récord de 35 victorias y 3 derrotas.

Daniel Jacobs moves up to 168 to take on Julio Cesar Chavez Jr.! -- . #JacobsChavezJr