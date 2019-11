¡YA EXISTE LA LOTERIA MILLENIAL!

Related: Sigue a Lawrence Barajas

La Lotería Millenial ya es una realidad. Cuando éramos jóvenes y guapos uno de nuestros juegos favoritos en aquellos entonces era el juego de la lotería. Como olvidar aquellas noches cuando íbamos al kermes y jugábamos con los vecinos.

Gracias for all the support, we ❤️ you! #MillennialLoteria Link in bio!