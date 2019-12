YA TENEMOS LA FECHA DE ESTRENO DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE NARCOS MEXICO EN NETFLIX

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Una de las series mas polémicas y exitosas dentro de la plataforma digital de Netflix es NARCOS y después de un buen tiempo de espera ya nos dieron la fecha oficial para la segunda temporada de NARCOS MEXICO.

En las primeras temporadas de NARCOS vimos como se formo y creció el cartel de Cali Colombia de la mano de Pablo Escobar y en las siguientes temporadas nos fuimos a México para ver como Miguel Ángel Félix Gallardo formo el Cartel de Guadalajara.

La segunda temporada de Narcos México tiene una fecha de estreno para el 13 de febrero del 2020. Diego Luna regresa para interpretar a el Jefe de Jefes.

Catch him if you can. Narcos: Mexico Season 2 premieres February 13 on @netflix. pic.twitter.com/OpScR1Et9h