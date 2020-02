“YO HAGO LO QUE ME DA LA GANA” EL NUEVO ALBUM DE BAD BUNNY

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Bad Bunny tiene un nuevo álbum que lleva por nombre “Yo Hago Lo Que Me Da La Gana”, el conejo malo presento la portada de su nuevo álbum en el show de Jimmy Fallon esta semana.

REVELANDO EL COVER DE MI ÁLBUM EN @fallontonight ------------------------ #YHLQMDLG -- QUIEN YA LO QUIERE ESCUCHAR!????