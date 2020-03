ZLATAN IBRAHIMOVIC ANUNCIA UNA CAMPAÑA CONTRA EL CORONAVIRUS

Related: Sigue a Lawrence Barajas

El jugador de futbol de la Serie A de Italia anuncio a través de su cuenta oficial de Instagram una campaña para recaudar fondos y ayudar a todos los que han sido afectados en Italia por el tema del Coronavirus.

Zlatan juega actualmente en el futbol italiano para el AC Milán. La Seria A de Italia fue una de las primeras ligas de futbol en el mundo en cancelar sus partidos y el resto de la temporada debido a los problemas que el país comenzó a enfrentar con el Coronavirus.

En su video Zlatan invita a la gente a donar lo que ellos quieran para poyar a toda la gente afectado en Italia por esta crisis y comenta que quiere utilizar su poder mediático que tiene en redes sociales como figura pública para esta causa.

L’Italia mi ha sempre dato tanto, e in questo momento drammatico devo e voglio fare qualcosa di concreto per aiutare un paese che amo. Insieme alle persone che lavorano con me abbiamo deciso di creare una raccolta fondi per gli ospedali Humanitas e di sfruttare la mia visibilità per diffondere il messaggio a più persone possibile. Conto sulla generosità dei miei colleghi, di tutti gli sportivi professionisti e di chi ha voglia di dare un piccolo o grande contributo in base alle proprie possibilità, per dare un calcio a questo virus. La questione è seria e c’è bisogno di un aiuto che non consiste solamente in un video. Insieme possiamo davvero aiutare gli ospedali e medici e infermieri che lavorano ogni giorno senza sosta per salvarci la vita. Perché oggi siamo noi a tifare per loro! Diamo un calcio al coronavirus insieme per vincere questa partita! E ricordate: se il virus non va da Zlatan, Zlatan va dal virus! Link in bio