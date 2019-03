Mega 101 Recuerda A Selena En Su Aniversario Luctuoso

Este proximo Domingo 31 de Marzo se cumplen 24 años de la lamentable muerte de Selena.



A pesar de que han pasado mas de dos decadas de aquel tragico dia, el legado de Selena Quintanilla Perez sigue aun presente en el corazon de mucha gente. A traves de su musica, mercancia como ropa y vasos, y hasta cosmeticos.



#AmorProhibido turns 25! The grammy-nominated album became the first Tejano record to peak at number one on the Billboard Top Latin Albums chart, remaining in the top five for 98 consecutive weeks!