5 Cosas Para Que El Romance No Acabe

En ocaciones el dia a dia no hace perder la brujula de lo que nos llevo a estar juntos, es por eso que varios expertos se dieron a la tarea de recolectar las 5 cosas que hara que el romance continue y a la vez el amor nunca termine. Lo curioso es que son super sencillas y ahora si que el que no quiera... pues que luego no se queje.



1. Flores, el detalle que jamás se marchita.

Ya sea que el hombre traiga o la mujer las haga florecer, un simple ramo de flores trae una atmosfera y ambiente a la casa.

2. Una noche de película (No de Netflix).

Salir al cine es sin duda un date rapido y efectivo. Investiga que pelicual;a le gustaria ver y acompaña a tu pareja recordando como cuando antes buscaban cualquier momento a solas y oscuras para estar juntos.

3. Una caminata tomados de la mano.

Tómense de las manos, y salgan cuanto antes de la rutina cotidiana. Incluso un paseo por el barrio, mirando la luna y las estrellas, puede hacer que regresen esas mágicas sensaciones que experimentaban años atrás.

4. Masajes para relajar y enamorar

Aprendan nuevas técnicas de masajes, para aplicarse el uno al otro. Tomen un baño de inmersión nocturno y háganse masajes y caricias.

5. Sorprender por la mañana

Planifique tomarse ambos alguna mañana libre en el trabajo, y, cuando sus hijos ya se hayan ido a la escuela, sientan la gloria de estar juntos a solas...

Gerry Fernandez