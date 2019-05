5 Secretos Sexuales Que Las Mujeres Ocultan

Quieres saber cuáles son los secretos que las mujeres ocultan con mayor frecuencia AQUI ESTA LA LISTA

Por otra parte y segun expertos, estos son 5 cosas de las que las mujeres no hablan mucho

El tamaño siempre importa... Aunque muchos hombres creen que ser muy bien dotado es algo que ellas quieren, muchas veces es lo contrario... puede producir más dolor que placer.

Vínculo emocional... A ellas les gusta tener una conexion mas alla de lo fisico. Hay que ir más allá, ponerse en ambiente, intentar seducirla.

¿Luces sí o no? Cientificamente comprobado... los hombres son visuales , pero las mujeres no (o al menos no tanto) y no se sienten cómodas practicando sexo con las luces encendidas.

No es no. Las mujeres... se les hace mas dificil llegar al orgasmo, y muchos factores alrededor para entrar en acción. las cosas de la vida en ellas pueden disminuir las ganas, cuando ella dice no es NO

Decir cosas bonitas... Las mujeres al ser mas emocionales a la hora de la intimidad, y les encanta tener un romantico en la cama, asi que nunca estarian de más unas buenas palabras que las hagan sentir más bellas.

Gerry Fernandez

Sigueme en: Facebook - Instagram - Twitter