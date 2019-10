Artistas Listos Para Homenaje De Jose Jose

Aparentamente hubo un trueque entre Sarita Sosa, sus hermanos y productores para poder tener y compartir derechos del homenaje al Principe de la Cancion" y es que se rumora que la mas pequeña grabará disco a cambio de los derechos del homenaje a José José. Gustavo Adolfo Infante, titular del programa «De Primera Mano», escribe a través de Twitter que el homenaje a José José se realizará en Miami y en él participarán famosos artistas como Elvis Crespo y Gloria Estefan.Infante hace público que ya habrían comenzado con los preparativos para tal homenaje que será en fecha próxima y es organizado supuestamente por el productor musical Emilio Estefan Jr., hijo de Gloria Estefan y Emilio Estefan. Al elenco artistico que intervendría en tal homenaje se irán sumando artistas y se tiene contemplada la participación de varios reguetoneros, y por supuesto, la presencia de Sarita. Sara Sosa, quien tiene 24 años de edad, ha sido muy criticada y atacada en redes sociales y varios programas de espectáculos nacionales e internacionales, debido a su proceder ante la lamentable pérdida de José José.

