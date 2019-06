Atencion! Niños $4 Dolares Al Cine Con Palomitas Y Refresco Incluidos

AMC Theatres anuncio esta promocion para el verano. Los niños menores de 12 años y acompañados por un adulto solo pagaran $4 dolares y de esta manera los padres podran ahorrar una buena lana! A partir del 5 de Junio y hasta el 14 de Agosto las salas participantes ofrecerán funciones con estos descuentos los miércoles por la mañana. La lista de películas incluye “Smallfoot,” “Trolls,” “Hotel Transylvania 3,” “Peter Rabbit,” “Wonder Park,” “How to Train Your Dragon: The Hidden World” y otras más.

Con esta promoción la compañia tratara de atraer clientes, ya que es conocido por todos que la tendencia de hoy es quedarse en casa y disfrutar con la famila de plataformas de streaming, como Netflix.

Mas informes y todos lo detalles AQUI