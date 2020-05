COMO MANIPULAR A UN HOMBRE E 3 PASOS

Cómo manipular a un hombre

Dicen por ahi que manipular a un hombre es facil una vez que se nos encuentra una debilidad, y pues todos tenemos... y varias jajajaja. Muchas mujeres han querido masterizar el arte de cómo manipularnos y reiteradamente ha sido una de las preguntas que muchas se hacen, aunque también nosotros los hombres nos lo preguntamos. Aquí te muestro algunas de las técnicas con las que segun ellas... nosotros caemos más rápido y cedemos a la manipulación. Sera cierto? Tu que opinas?

Dar poco

Los hombres sienten una especial atracción cuando se trata de las mujeres que no ceden de una a su conquista. Cuando ellas dan rastro de estar encantadas con su compañía pero lo hacen una vez sí y otra no, es una manera de hacer que los hombres estén satisfechos con la respuesta de la mujer a la que quieren conquistar pero a la vez siempre querrán más. Dar poca atención, y de vez en cuando, es una de las mejores formas de hacer que los hombres cedan a lo que sea, o a la manipulación.

Demasiado cariño

El paraíso para los hombres es cuando una mujer le demuestra el amor que le tiene y toda la atención posible para él. Cuando se sienten queridos a toda hora y con mucha intensidad, los hombres suelen hacer lo que esa mujer quiere, debido a la gran proporción de amor que ellas le demuestran a cada momento. Esto sin duda es una debilidad de los hombres que los hace ser manipulados.

Amenaza

Aunque no es recomendable para nada ni para nadie, muchas personas, y mujeres hacia los hombres, la utilizan como la medida más manipuladora por excelencia. Amenazar o dar indicios de terminar cuando los hombres no quieren cumplir tal o cual capricho o arreglar la situación, hace que ellos, con tal de no perder a la mujer que aman, cedan a lo que ellas le piden con tal de que no se termine la relación o lo que hayan llegado a tener. Sin duda es una medida demasiado malévola pero sigue siendo utilizada para manipular a los hombres, ya que no los deja sin salida, a menos que sean los suficientemente fuertes de conciencia.

Gerry Fernandez