Descubre Aqui... Si Tu Matrimonio Tendra Exito

No se trata de numerología, pero los expertos aseguran que la fecha de tu boda sí podría tener un impacto en tu matrimonio.

Así que si quieres que tu relación sea un éxito, pon atención. La abogada estadounidense Wendy L. Patrick afirma haber visto muchos casamientos y divorcios a lo largo de su carrera. A su juicio, elegir el día de la ceremonia es muy importante porque otros factores pueden aumentar el riesgo de la separación. Patrick menciona la investigación Not Your Lucky Day (No es tu día de suerte, en español) en la que se establece una relación entre las condiciones de la boda y el éxito de la relación como esposos.

Elegir una fecha demasiado popular, como San Valentín o Halloween, puede ser positivo porque la pareja jamás olvidará su aniversario. Sin embargo, es probable que vayan menos invitados de los que se esperaban y que eso aumente el riesgo del divorcio. Además, hacer la boda en una fecha cualquiera pero en temporada alta hace que sea más costosa la ceremonia y también propicia un divorcio.

Pareciera que ninguna fecha es la ideal para casarse, pero no es así. Simplemente se tiene que pensar con detenimiento en el día correcto. No obstante, más allá de una fecha en específico, los motivos para elegirla tienen que ser los correctos. Por ejemplo, el estudio explica que, si bien algunas parejas que se casan de manera sencilla pueden sentirse como si no tuvieran el apoyo familiar que desean, hay otras que se sienten mucho más felices porque esa simplicidad demuestra lo cómodas y en confianza que se sienten. ¡No tienen que probar nada! Así que en vez de atormentarte por la fecha ideal, deberías tener en cuenta por qué estás eligiendo ese día y si podrás mantener esa decisión por el resto de tu vida.