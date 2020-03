Este Fue El Mejor Regalo De Justin Bieber

Hoy es el cumple de unos de los maximos idolos juveniles... Justin Bieber.

Nacio en Ontario, Canada el 1 de marzo de 1994, asi que esta cumpliendo tan solo 26 años , quien pensaria que despues de subir sus propios videos fuera descubierto y lanzado a la fama en el 2008 por el exejecutivo de la industria musical, Scooter Braun, y desde entonces se convirtio en una maquina de hacer dinero. Celebro su cumpleaños y segun el... Este fue su mejor regalo.

Your my birthday gift bubba