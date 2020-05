FELIZ CUMPLEAÑOS... FARRUKO

Cantante y Estrella de Reggaetón y Trap puertorriqueño FARRUKO esta de cumpleaños y aqui en Mega 101 es uno de los concentidos.

Video of Farruko - 40tena Live

Este exitoso personaje fue catapultado a la fama internacional en 2014 con sus exitosas canciones "6 AM" y "Passion Whine". Sus álbumes Visionary, TrapXficante y Gangalee se han vuelto platino varias veces. Ha estado activo como músico desde 2006, lanzando su primer álbum, El Talento Del Bloque, cuatro años después.

Que creen del Farru-19 rediseñado los leo --