[Foto] Le Explotan Los Huevos En La Cara

Le explotaron los huevos por hervirlos en microondas; casi pierde la visión de un ojo

Una joven mujer de Inglaterra... Bethany Rosser, de 22 años, menciono que tremenda situacion casi hace que pierda la vista, cuando trataba de hacer una receta de cocina que miro en el sitio Delish.com, ella menciona que siguió paso a paso las indicaciones de la receta.que decía que uno podía calentar los huevos en el microondas siempre y cuando agregara sal a los huevos en el agua para evitar que explotarán. Pero a ella se le olvido hacerlo, y pummm que le explotan en la cara cuando los saco del microndas.“Cuando miré dentro de la jarra para ver si los huevos estaban listos, me explotaron en la cara. Solo sucedió cuando los saqué; los huevos estaban bien en el microondas”, “Me sentí horrible, estaba en una agonía total. Pude sentir mi piel ardiendo durante horas, incluso mientras estaba siendo tratada en el hospital” al momwento esta fuera de peligro y se recupera poco a poco.

Bethany Rosser, 22, says she was in "total agony" and "could see my skin peeling off" after the microwaved eggs explodedhttps://t.co/74L6eoHD9z