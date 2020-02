[Foto] Maestra Se Casa Con Estudiante De Secundaria

Mi Papa me decia... NUnca hagas cosas buenas que parezcan malas (y al reves) Una maestra de secundaria en Mexico, se le hico chistoso casarse con su alumno en la Kermes de la Escuela. Para los que no saben... en Mexico se hacen estas fiestas en epocas como el dia de San Valentin, dia de las Madres, o dia del Maestro etc. En algunos casos hay un stand de Registro Civil para casar (De Mentiras) a algunas parejitas. Y fue lo que paso con esta maestra. El problema empezo cuando el niño publico esta foto en su facebook, añadiendole lo siguiente: Cuando les digan que nunca llegarán a nada con su maestra, no les hagan caso amigos.

Gerry Fernandez