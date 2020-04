GASTOS MEDICOS POR CORONAVIRUS? TIENES QUE LEER ESTO

Muchas personas estan preocupadas no solo por quedar expuestas y contagiados por el Covid-19, si no tambien por los gastos extras que esto podria generar. Como pagar tus gastos médicos por el coronavirus?. Ante la crisis de salud, es posible que tengas que hacerte algunas pruebas médicas, y podrías enfrentarte a algunos cobros por parte de los hospitales. Es por eso que aqui quiero brindarte información que debes tomar en cuenta para que no gastes más de lo necesario.

Verifica y pregunta sobre las reglas de cobertura

La ley federal exige que las aseguradoras cubran el costo total de las pruebas de coronavirus, ya sea en un centro de urgencias o una visita al consultorio. Sin embargo, es posible que te hagan una factura. Si esto ocurre, obtén un recibo y envíalo a tu compañía de seguro para que ésta te dé un reembolso, según se informó en U.S. News.

Aprovecha la tecnonogia de Telehealth

Una buena noticia, es que las aseguradoras han estado ampliando la cobertura de Telehealth, este es un sistema para que te atiendan a través de un dispositivo electrónico (Telefono movil, tableta o computadora) sin necesidad de que abandones tu hogar. Aquí te pueden evaluar para las pruebas de coronavirus todo tendria que estar cubierto por la aseguradora.

Cuidado con las facturas médicas sorpresa

Muchas veces los hospitales te cobraran algún servicio sorpresa durante un tratamiento de coronavirus. Por ejemplo, si en algun momento un radiólogo te tomara una radiografía de tórax si no está dentro de la red de tu aseguradora podrian hacerte ese cobro. Recuerda que las aseguradoras pagan una cantidad limitada por atención recibida cuando estas fuera de su red, por lo que puedes exigir que hagan esto si te encuentras en esta situación.

Gerry Fernandez #DedicadoAHouston #StayConnected