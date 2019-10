Golpe Para Maluma...Petición Para Eliminar Este Video

“Es un total insulto a José José que Maluma interprete una canción del señor, que tenía una voz inigualable», argumenta la petición en Change.org

Tras la muerte de José José, han sido diversos los homenajes personales que le han hecho admiradores y artistas. Sin embargo, el realizado por Maluma, con un video interpretando la canción de “El Triste”, está siendo tomado de forma tan negativa que ya se ha lanzado una petición en la plataforma change.org para que sea eliminado del ciberespacio.

Pero realmente es tan malo? Tu que opinas?

