GRAVES PROBLEMAS PARA LOS QUE NO USEN CUBREBOCAS EN EL AVION

Como bien sabes, usar cubrebocas se ha convertido en una parte esencial de la vida durante la pandemia provocada por el virus Covid-19. Sin embargo, hay personas que aún se rehúsan a utilizarlo, ya sea por incomodidad, por no creer en el virus, o por considerarle una exageración. En los vuelos es difícil mantener la sana distancia, es por ello que las aerolíneas han hecho obligatorio el uso de cubrebocas, sin embargo, algunos pasajeros se niegan a utilizarlos. Por ello, la aerolínea estadounidense United Airlines ha decidido que los pasajeros que no quieran usarlo serán puestos en una lista de No fly, o pasajeros indeseables para la aerolínea, que no podrán viajar con ellos en el futuro. La aerolínea tomó la decisión siguiendo las recomendaciones de autoridades globales respecto al uso de cubrebocas. Otras aerolíneas como American Airlines, Delta, JetBlue y SouthWest anunciaron que tomarán medidas similares aunque no dejaron claros los detalles.