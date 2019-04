No se si me da risa o me da coraje.... Esta señora se gano el Hashtag de #LadyPopulacha porque agredio al gerente de un Soriana (Supermercado) porque no queria regresarle el dinero de un articulo que compro ahi, el problema es que ella no tenia el recibo! "Lo habia perdido" La verdad es que muy feo como lo insulta.... mira el video

Gerry Fernandez

Sigueme en: Facebook - Instagram - Twitter