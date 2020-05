LEVANTALE EL ANIMO SEGUN SU SIGNO ZODIACAL

En estos tiempos donde no solo la cuestion de salud, si no tambien la economica a pegado duro entre nosotros aca en Houston y en todas partes... tratar de animar a tu pareja no solo es importante para su salud mental... Tambien es necesario para el destino y futuro de ustedes como pareja o familia. Recordemos que tanto los hombres como mujeres somos muy distintos y lo que a uno le afecta tal vez sea visto de otra manera por la pareja. Por eso busque este articulo que tal vez nos pueda ayudar desde el signo zodiacal de tu pareja.

Aries: Ellos requieren de algo que aleje su mente de la tristeza, lo que podría significar una salida con sus amigos; pero no a lugares demasiado ruidosos y llenos de gente, pues podría resultar contraproducente.

Tauro: Los Tauro se concentran tanto en sus problemas y cómo solucionarlos, que no aceptan los comentarios de nadie, aunque sí anhelan la compañía.

Así que procura acompañarlos y escucha atentamente lo que tienen que decir, eso les ayudará.

Géminis: Los geminianos reaccionarán de dos maneras distintas, de acuerdo con el problema. Si es personal, siempre buscarán ser escuchados y no pondrán atención a nada más.

Pero si el problema es en el ámbito profesional, entonces harán todo lo posible para escuchar a la otra persona y entender lo que necesita. Aprende a comprender la situación y ayudarás mucho.

Cáncer: Las personas que se rigen bajo esta casa suelen ser muy independientes y no revelan sus verdaderos sentimientos. Sólo bríndales espacio y ellos se repondrán con el tiempo.

Leo: Ellos requieren de una charla frontal y sincera por parte de sus sus seres queridos para animarlos, pues la honestidad será el principal ingrediente para mejorar su estado anímico.

Virgo: Ellos necesitan muestras de cariño para sentirse mejor, ya que gustan de experimentar la calidez humana. Para levantar su estado anímico puedes darles un abrazo, un beso o una caricia sincera y se sentirán mejor.

Libra: Quienes se rigen por libra suelen quedarse en casa y dormir por días completos cuando están pasando por malos momentos. Pero lo que realmente necesitan es recibir todo el apoyo presencial posible, para salir de su ciclo depresivo más rápido.

Escorpio: Las personas de escorpio se encierran en sí mismos un tiempo, antes de regresar a su vida normal. Es importante que para ayudar con su tristeza le brindes un par de días para reponerse y luego contactarlo.

Sagitario: Con ellos debes descifrar los mensajes ocultos dentro de sus conversaciones, pues siempre fingirán que nada les pasa, pero harán comentarios o bromas que revelarán su verdadero sentir. Ayúdale a expresar sus sentimientos.

Capricornio: Las personas de este signo son en muy independientes y arreglarán sus problema solos, así que necesitas darles tiempo para planificar. Apóyalas cuando te lo pidan, pero sin presionarlos.

Acuario: La tristeza puede llevarlos a aislarse del resto, pero esto no siempre mejora su ánimo, así que es recomendable mantener contacto con ellos y ayudarles a superar en conjunto cualquier desdicha.

Piscis: Cuando una persona de esta casa pasa por algún momento duro, su primer pensamiento es escapar. Si quieres ayudarle a mejorar su estado de ánimo, lo mejor es que cumplas su deseo de desconectarse de todo y lo acompañes en una salid a algún lugar donde pueda relajarse.

