VIDEO: Liz Vega se grabó en tanga y subió el video

NO SE TRATA DE ESTAR MEJOR QUE ELLA, SINO DE ESTAR MEJOR QUE TU MISMA PARA TI A LOS 20 AÑOS CON 41, MAS LLENA DE AMOR Y CONCIENCIA. #OMNAMAHSHIVAYA ---------- ----❤-- Los avances solo se ven con CONSTANCIA, DISCIPLINA, PASIÓN, ENTREGA, CONECTAR LA MENTE, CUERPO Y ALMA. Tu cuerpo tu templo, por fuera y por dentro llénalo de amor a tu manera, a tu estilo, con tu esencia, a tu 100, somos nuestra propia competencia, ----------☯️------#VIDAFITCONLISVEGA #fitmotivation #fitnessdancer #FITNESS #fitnessmotivacion #vidafit #exatlon #powerwoman #sisepuede #LAPOETADELOURBANO #AQUIYAHORA #cardio #dieta #TRAJESDEBAÑO @juli_sexy_beach #verano #fiT

