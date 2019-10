A Los Hombres Les Gustan Las Chaparritas?

Estudio revela que los hombres las prefieren chaparritas!

Segun un elaborado estudio por Gillis y Avis de St. Thomas University, reveló que los hombres preferian a las mujeres chaparritas, por sentirse mas cómodos y desarrollar su sentido de protectores cuando su novia es más bajita que ellos. Aqui estan los puntos:

1. Son dulces y comprensivas:

Las mujeres de menor estatura son mas cursis y romanticas, y por este motivo suelen ser mas comprensivas y tolerantes. Son consentidoras y eso les encanta a los hombres, claro, sin caer en los empalagoso.

2. Son chicas alegres y divertidas:

A estas chicas les facina la aventura, es por eso que la diversion esta casi siempre asegurada. Son mujeres que siempre estan en busca de actividades para pasar un rato increible junto a su pareja. Muchos hombres se terminan quejando de la monotonia en sus relaciones, bueno... Esto no te pasara con una chica asi.

3. Son super atractivas:

Las mujeres de estatura baja son super atractivas, y no necesitan que se los digan, ellas lo saben, a demas que su cuerpo les permite magnificar las curvas que vuelven loco a cualquier hombre.

4. Les gusta hacerte volar:

A demas de ser super romanticas, ellas siempre encuentran el momento perfecto para hacerte sentir volar, cuando te toman entre sus brazos y buscan un beso casi salido de una pelicula de Hollywood. Saben como hacer que te vueles!

5. Son las más tiernas:

Por el simple hecho de tener baja estatura y verte chiquita... Te ves super tierna! Y no hay hombre que no se derrita con una mujer asi. Esto tiene una explicacion.. Y es que al hombre le gusta protejer, y no importa cual sea el tamaño de El, Siempre estara dispuesto a sacar la cara por ti. Al verte pequeñita y fragil, el sentido de heroe en un hombre aumenta y automaticamente lo hara querer estar a tu lado siempre.

Si te interesa conocer mas? Aqui Esta Todo El Estudio