[Orden Quedarse En Casa] Estos Son Los Trabajos Esenciales
Aqui El Telefono Para Denunciar Al Que No Cumpla
March 25, 2020
SEGUN LA AGENCIA DE SEGURIDAD CIBERNETICA (CISA) ESTOS SON TRABAJOS ESENCIALES...
- SECTOR QUIMICO
- COMUNICACIONES
- ALGUNAS FABRICAS
- INSTALACIONES COMERCIALES
- PRESAS
- BASE INDUSTRIAL DE DEFENSA
- SERVICIOS DE EMERGENCIA
- ENERGIA
- SECTOR FINANCIERO
- ALIMENTACION Y AGRICULTURA
- INSTALACIONES GUBERNAMENTALES
- SALUD Y SALUD PUBLICA
- TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
- MATERIALES Y RESIDUOS
- SISTEMA DE TRANSPORTE
- SECTOR DE SISTEMA DE AGUA Y AGUAS RESIDUALES
LOS NEGOCIOS DE JARDINERIA Y CUIDADO DEL CESPED SE CONCIDERAN ESENCIALES BAJO LA ORDEN DE QUEDARSE EN CASA... ESTO POR OFFICE OF HOMELAND SECURITY AND EMERGENCY MANAGEMENT.
PARA MAS DETALLES... VISITE WWW.READYHARRIS.ORG
PARA DENUNCIAR VIOLACIONES A LA ORDEN DE QUEDARSE EN CASA... LLAME AL 832-839-6941 AL IGUAL PARA DENUNCIAR AUMENTO ILEGAL DE PRECIOS...
Gerry Fernandez