[Orden Quedarse En Casa] Estos Son Los Trabajos Esenciales

Aqui El Telefono Para Denunciar Al Que No Cumpla

March 25, 2020
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Gerry Fernandez

SEGUN LA AGENCIA DE SEGURIDAD CIBERNETICA (CISA) ESTOS SON TRABAJOS ESENCIALES...

  • SECTOR QUIMICO
  • COMUNICACIONES
  • ALGUNAS FABRICAS
  • INSTALACIONES COMERCIALES
  • PRESAS
  • BASE INDUSTRIAL DE DEFENSA
  • SERVICIOS DE EMERGENCIA
  • ENERGIA
  • SECTOR FINANCIERO
  • ALIMENTACION Y AGRICULTURA
  • INSTALACIONES GUBERNAMENTALES
  • SALUD Y SALUD PUBLICA
  • TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
  • MATERIALES Y RESIDUOS
  • SISTEMA DE TRANSPORTE
  • SECTOR DE SISTEMA DE AGUA Y AGUAS RESIDUALES

LOS NEGOCIOS DE JARDINERIA Y CUIDADO DEL CESPED SE CONCIDERAN ESENCIALES BAJO LA ORDEN DE QUEDARSE EN CASA... ESTO POR OFFICE OF HOMELAND SECURITY AND EMERGENCY MANAGEMENT.

PARA MAS DETALLES... VISITE WWW.READYHARRIS.ORG

PARA DENUNCIAR VIOLACIONES A LA ORDEN DE QUEDARSE EN CASA... LLAME AL 832-839-6941 AL IGUAL PARA DENUNCIAR AUMENTO ILEGAL DE PRECIOS... 

Gerry Fernandez

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coronalvirus; houston; texas; harris county; call center
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