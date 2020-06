PUEDE EXPLOTAR EL GEL ANTIBACTERIAL SI LO DEJAS EN EL CARRO?

Si tú, al igual, que yo leíste que dejar el gel antibacterial en el automóvil puede explotar si está expuesto a temperaturas altas hoy te lo vamos a aclarar.

Con la nueva normalidad y la llegada del verano (una de las temporadas más calurosas) es probable que carguemos con las botellas de gel antibacterial por todos lados y, con esto, me refiero a trasladarlas en el coche para no exponernos al virus que provoca el covid-19.

Aunque, se ha extendido el rumor de que si se deja dentro del auto y si se alcanza una muy temperatura puede representar un riesgo, porque puede provocar una explosión.

Entonces, ¿en realidad es peligroso tener el gel antibacterial en el auto? Quizás suene creíble porque el producto contiene alcohol, elemento inflamable, pero que no puede llegar a explotar en el interior de tu automóvil.

Lo que si puede ocurrir es que al usar gel antibacterial y después decidas prender la estufa o un cigarro, la flama pueda prender tus manos por el residuo de alcohol en tu piel.

En estas circunstancias, lo mejor es esperar a que se seque este rastro de alcohol inflamable de tu piel para poder realizar cualquier actividad en la que se requiera el uso de fuego.

Sin embargo, existe una posibilidad de que pueda arder en tu coche por alguna otra razón, por ello, se sugiere sacarlo del vehículo y ponerlo en la cajuela, o bien, portarlo siempre en tu bolso, pues de esta manera vas a asegurar que tus manos y lo que posiblemente toques siempre esté limpio y desinfectado.