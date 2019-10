Recuerdas A Eros Ramazzotti? Hoy Es Su Cumpleaños

Eros Ramazzotti nacio en Roma Italia en 1963. Hoy esta cumpliendo 56 años. Para quienes no lo recuerdan o simplemente no lo conocen... El es un camntante y compositor que hacia musica increhible, recuerdo la decada de los 90's con canciones como "Completamente enamorados" (que canto Chayanne) "Musica Es" "Otra Como Tu" una que me facina es... "Si bastasen un par de canciones" (Se bastasse una canzone) Pero... Sin lugar a dudas su mejor disco, o al menos el que me encanto y marco grandes cambios en mi vida fue: Donde Hay Musica, disco que fue lanzado en 1996 y vendio mas 7 millones de copias en todo el mundo, ademas de estar incluido en la lista de los 100 discos que escuchar antes del fin del mundo por Sony Music. Todo el disco es fabuloso, con canciones como "Estrella Gemela" "Casi Amor" "Donde Hay Musica" Pero la mejor de todas (para mi) es "LA COSA MAS BELLA" Una joya para los que les gusta estar enamorados y hacerle saber a la persona lo que sientes, sin duda dejara una marca inolvidable en tu vida y en la vida de a quien se la dediques. Aqui se las dejo. Feliz cumpleaños EROS!

Video of Eros Ramazzotti - La Cosa Mas Bella (Più Bella Cosa) (videoclip)

Gerry Fernandez