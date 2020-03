Revista Time 100 Mujeres Mas Importantes Del Siglo

La revista Time eligió ya a las 100 mujeres más importantes del siglo entre las cuales destacan tres latinas y es que por años las mujeres que han tratado y buscado la igualdad de género en la actualidad y aparte aprovechando el día internacional de la mujer reciben su parte dentro de una de las revistas más fuertes del mundo.

Llaman la atención en estas portadas la inclusión de Frida Kahlo portada de 1938

Eva Perón en la portada de 1946,

Evita, as Argentines call their most famous First Lady Eva Perón, was in showbiz long before the Broadway musical about her life. But parts in radio plays gave way to a more pivotal role: shaping Argentina's political future #womenoftheyear https://t.co/EcJiwX0fwl