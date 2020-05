SE DISFRAZO DE HIPOPOTAMO PARA ABRAZAR A SU MAMA

Esta mujer utilizo un traje esterilizado para poder darle un abrazo lleno de amor y emotividad a su mama.

Con esta pandemia de Coronavirus, muchas personas han tenido que estar alejadas de sus mas queridos y este es el caso de una mujer estadounidense que se disfrazo de hipopótamo para poder abrazar a su mamá. Esta historia fue compartida por Nick Bolerjack en Twitter: “Mi suegra abrazando a mi abuela en un traje de hipopótamo inflable con tutú es el contenido que necesitabas hoy”

My mother-in-law hugging my grandmother in an inflatable hippo suit wearing a tutu is the content you needed today. Her nursing home is letting family members hug each other in these sterilized suits ❤️ pic.twitter.com/UokmU6lNtw