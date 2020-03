[Video] Adam Levine Insulta A Chile En Viña Del Mar

La agrupación de música Maroon 5 dejó un mal sabor de boca entre To Dos los chilenos siendo los encargados de abrir el quinto show del gran festival de viña del mar. Aparentemente y según los medios locales en el grupo y específicamente Adam Levine se encontraba muy molesto por fallas técnicas. duraron en el escenario una hora con 10 minutos cuando aparentemente el show estaba marcado para dos horas, se bajaron del escenario sin despedirse y sin recibir la gaviota que es el trofeo más simbólico de este que para muchos es el festival de música latina más importante del mundo. Además la agrupación fue captada saliendo del escenario y diciendo maldiciones refiriéndose así a la gente de Chile y a los productores del show.

¿@maroon5 5 ninguneó a Chile y al Festival? -- . -- Estos son los registros de @adamlevine tras el escenario de la Quinta Vergara #Bienvenidos13