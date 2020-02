[Video] Asi Festejo Su Cumpleaños Alejandra Guzman

Alejandra Guzman anda de manteles largos y recuperada festejando su cumpleaños de la manera que mas le gusta... Cantando y en un escenario. En esta ocacion fue invitada por Beto Cuevas. Alejandra nacio en Ecatepec de Morelos, Estado de México; 9 de febrero de 1968 (52 Años) Felicidades Ale!

#loved #blessed #family #music