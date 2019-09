[Video] Critican Y Se Burlan De Su Pozole

La Chef Estadounidense Ina Garten, fue duramente criticada por su "Pozole" el cual presento en el canal Internacional "Food Network"

Y es que no era para menos al utilizar ingredientes que no necesariamente son tipicos de este platillo, como el queso chedar rallado, frijoles, totopos, elotes amarillos enlatados, pimiento, etc. Sin duda esto pareceria mas bien un "Potaje" comentarios como: “Chorrillo seguro”, “Is not pozole, is a cochinada”, “Mexican moms be like: Que queso ni que la chingada” es solo una de las fuertes criticas.

Es curioso, que dada vez que uno quiere disfrutar de comida mexicana, se encuentra con sabores e ingredientes extraños... Pero este "Pozole" la saco del parque! Ustedes que opinan? Estara bueno?

Gerry Fernandez