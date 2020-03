[Video] Dejo Todo Por Ayudar Una Anciana

Hay ocaciones que un simple gesto cambia el rumbo de nuestras vidas. Este hombre bajo de su motocicleta para ayudar a una anciana a cruzar la calle. Esto me dice que cuando se quiere se puede, y sobre todo que no necesitamos esperar el dia o el momento perfecto para ayudar a alguien. Seamos mas el tipo de personas que ayudamos y no por pensar que se nos regresara o que alguien nos esta viendo... NO... Simplemente por vivir en un mundo donde todos seamos mejores personas.

Gerry Fernandez