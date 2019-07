No es una pesadilla ni estamos en el polo norte, esta es la realidad que se vive en Guadalajara Jalisco México. Para los que no creen en el cambio climatológico vean este video, la gente de esta zona esta espantada por lo que pueda pasar en el futuro. Por mucho que todos digan que es momento de celebrar este gran fenómeno; en realidad hay mucha incertidumbre pues no sabemos qué mensaje nos esté mandando la tierra.